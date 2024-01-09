Курск, 9 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью, по предварительной информации, три беспилотника самолётного типа. Об этом 9 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито 3 БПЛА самолётного типа», — написал он.

Ранее Старовойт сообщил, что в небе над областью работают силы ПВО, и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 января губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. По его словам, возникшее в результате этого возгорание удалось оперативно локализовать.

Глава Брянской области Александр Богомаз 8 января сообщил, что восемь домов в регионе получили повреждения при атаке дронов ВСУ. Он отметил, что в результате удара никто не пострадал.