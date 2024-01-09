Курск, 9 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники ВСУ в Курской и Орловской областях. Об этом заявили 9 января в Минобороны России.

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«Четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум в этот же день, дрон-камикадзе влетел в один из резервуаров на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт» в Орле. Предварительно сообщалось, что после этого не последовало возгорания, информация о пострадавших также не поступала.

Позднее стало известно о падении двух беспилотников на городской объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как заявил губернатор региона Андрей Клычков, возникшее в результате происшествия возгорание оперативно локализовали.