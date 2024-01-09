Орел, 9 января, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Украинский беспилотник упал возле госучреждения «Мостовое Дорожное предприятие» в Орле. Об этом сообщил 9 января Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ещё один дрон-камикадзе рухнул в Маслозаводском переулке. По последним данным, в результате атак БПЛА пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум в тот же день, в Минобороны России заявили об уничтожении нескольких украинских беспилотников в Курской и Орловской областях. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над территорией Курской области и перехватили ещё два над Орловской. Перед этим беспилотник влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орёлнефтепродукт» в Орле, информация о пострадавших также не поступала. А также стало известно о падении двух беспилотников на городской объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как заявил губернатор региона Андрей Клычков, возникшее возгорание оперативно локализовали.