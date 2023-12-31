Белгородская область, 31 декабря, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности, запущенный 31 декабря в Белгороде, отменили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

РИА Новости

«В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности», — написал глава региона в Telegram-канале.

Это сообщение появилось полчаса спустя после объявления сигнала ракетной опасности в городе.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. В Минобороны отметили, что российские военные сбили большую часть ракет, которые выпустила по городу украинская армия. Однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на областной центр.

В результате массированного удара, по последним данным, погибли 24 человека, в числе которых четверо детей. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, число пострадавших достигло 108. Среди них 25 тяжело раненных пациентов, которых готовят к отправке в федеральные клиники. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).

Офис официального представителя генсека ООН призвал осудить атаку ВСУ на Белгород. В организации назвали нападение неприемлемым и нарушающим международное гуманитарное право, а также призвали прекратить такие действия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 декабря заявила, что за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины варварским и подлым нападением.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что украинские власти, охваченные бессильной злобой, пытаются убить как можно больше русских людей.