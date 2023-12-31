Белгород, 31 декабря, 2023, 10:45 — ИА Регнум. В Белгороде в результате ракетного удара со стороны ВСУ погибли 24 человека, сообщил 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«В результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок», — сообщил Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, ещё один раненый скончался в больнице не приходя в сознание. За его жизнь боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего.

По последним данным, в результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали 108 человек. Врачи продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, по сообщению Гладкова, разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Работы по оценке ущерба продолжаются.

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