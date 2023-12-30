Белгород, 30 декабря, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Обстрел Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины является варварским и подлым нападением, заявил в субботу, 30 декабря, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

«Сегодня в Белгороде произошла страшная трагедия. Из-за атаки ВСУ погибли невинные люди. Варварское, подлое нападение, в результате которого, по данным Минобороны, погибли 14 человек, в том числе двое детей, произошло в канун праздников», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Также от лица всех жителей Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем жителям Белгорода, пострадавшим в результате трагедии.

Как предавало ИА Регнум, 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по административному центру. В результате нападения погибли 14 человек, в том числе трое детей, пострадали 108 жителей Белгорода. Из них пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила заседание Совета Безопасности ООН по удару по Белгороду, который начнётся в 00:00 31 декабря по московскому времени. Офис официального представителя генсека ООН уже осудил этот ракетный удар и назвал его неприемлемым.