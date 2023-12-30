Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Офис официального представителя генсека Организации Объединённых Наций считает, что ракетные атаки ВСУ по Белгороду неприемлемы и их нужно осудить, об этом в офисе 30 декабря заявили журналистам.

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

«Атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены», — заявили в ООН.

Совбез ООН проведёт заседания по вопросу удара по Белгороду, оно начнётся в 00:00 31 декабря по московскому времени. Инициатором обсуждения выступила Россия.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона также потребовала присутствия на заседании Совбеза представителя Чехии. От него потребуют объясниться за поставки боеприпасов, от которых погибает мирное население.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе удара ВСУ по административному центру региона 30 декабря погибли 14 человек, в том числе трое детей. Кроме того, от взрывов пострадали 108 жителей. Из них пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии.