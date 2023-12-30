Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Украинские власти, охваченные бессильной злобой, пытаются убить как можно больше русских людей, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Так он прокомментировал массированный обстрел Белгорода, совершённый ВСУ 30 декабря. Дипломат отметил, что украинская армия спланировала удар по городу заранее.

Небензя назвал эту атаку неизбирательным и комбинированным актом терроризма.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела Белгорода погиб по меньшей мере 21 человек, включая троих детей. Кроме того, пострадали 110 человек, в том числе 17 несовершеннолетних.

Минобороны России проинформировало, что ВСУ использовали для удара ракеты «Ольха» и снарядов для реактивной системы залпового огня «РСЗО» Vampire. Российским военным удалось большую часть украинских ракет, но на города упали их кассетные части.

Из-за удара по Белгороду получили повреждения 30 домов, 344 квартиры, три частных домовладения, школа, лицей, детский сад, а также 51 автомобиль. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).

Офис официального представителя генсека ООН призвал осудить атаку ВСУ на Белгород. В организации назвали нападение неприемлем и нарушающими международное гуманитарное право, а также призвали прекратить такие действия.