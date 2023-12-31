Белгород, 31 декабря, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Сирену ракетной опасности запустили 31 декабря на территории Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава региона подчеркнул, что все жители города должны оставаться в укрытиях.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», ― написал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. В Минобороны отметили, что российские военные сбили большую часть ракет, которые выпустила по городу украинская армия. Однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на облцентр.

При ударе по Белгороду получили повреждения 30 домов, 344 квартиры, три частных домовладения, школа, лицей, детский сад, а также 51 автомобиль. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).

В результате массированного удара, по последним данным, погибли 24 человека, в числе которых четверо детей. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, число пострадавших достигло 108. Среди них 25 тяжело раненных пациентов, которых готовят к отправке в федеральные клиники. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Офис официального представителя генсека ООН призвал осудить атаку ВСУ на Белгород. В организации назвали нападение неприемлемым и нарушающим международное гуманитарное право, а также призвали прекратить такие действия.

Помощник Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Халед Хиари в ходе заседания СБ ООН в связи с ракетными ударами по Белгороду призвал стороны конфликта прекратить обстрелы населённых пунктов и гражданских объектов.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что украинские власти, охваченные бессильной злобой, пытаются убить как можно больше русских людей. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины варварским и подлым нападением.