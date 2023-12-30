Белгород, 30 декабря, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Администрация Белгорода после удара ВСУ по центру города 30 декабря открыла пять информационных центров, разворачивает пункты временного размещения (ПВР), сообщил мэр административного центра Валентин Демидов в Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

«Разворачиваем ПВР. Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов — такую возможность обеспечим», — написал он.

Демидов сообщил, что информцентры развернули в доме №84 на улице Преображенской, в здании областного БТИ на улице Парковой, в лицее №9 на Народном бульваре, в управе №19 на улице Маяковского и в доме №2 на 2-м Котлозаводском переулке.

Мэр также написал, что по всем вопросам, касающихся пострадавших или повреждения имущества, можно обращаться по телефонам «122» и «112». Администрация приступила к устранению последствий удара ВСУ, город разделили на сектора, за каждым закреплён заместитель.

«Все строительные организации выводим на работу. Обеспечим материалами. Сейчас закрываем тепловые контуры», — добавил Демидов.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при атаке по Белграду погибли 14 жителей, из которых трое — дети. Ранения получили 108 человек, пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. Взрывы повредили 22 многоквартирных дома.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ракетный удар ВСУ по Белгороду терактом и кровавым преступлением «бандеровских ублюдков». Он заявил, что украинские боевики пошли на это из-за неспособности добиться результатов на фронте.

Гладков вечером 30 декабря сообщил, что в Белгороде слышно, как российская армия начала наносить удары по украинской стороне.