Москва, 16 декабря, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Российские военные за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 49 беспилотников в зоне спецоперации, сообщил 16 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Авиацией ВКС России в районе города Орехов в Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что за сутки российские средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили попытку нанесения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) массированного удара по объектам на территории Крымского полуострова. Так, в течение суток сбили 49 украинских дронов, в том числе в районах населённых пунктов Верхнекаменка (ЛНР), Токмак в Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алёшки в Херсонской области.

Помимо этого, средства ПВО сбили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 9745 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщало ИА Регнум, российское оборонное ведомство сообщило вечером 15 декабря о 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Крымом. Они пытались атаковать объекты в регионе в течение двух часов. Позднее, 16 декабря, в ведомстве сообщили о том, что российские военные сбили ещё шесть беспилотников ВСУ.

Помимо этого, российские силы ПВО 15 декабря сбили украинский беспилотник над морем в Севастополе.