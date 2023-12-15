Москва, 15 декабря, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 15 декабря за два часа отразили атаку в общей сложности 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Крымом, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что их сбили с 20:30 до 22:30 часов по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 декабря средства ПВО России обезвредили в общей сложности девять беспилотников в Калужской и Московской областях. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что по меньшей мере два таких дрона направлялись в сторону российской столицы. Их сбили в небе над Наро-Фоминским городским округом (Подмосковье).

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о ещё одном сбитом в его регионе БПЛА. Этот беспилотник уничтожили в Сухиничском районе. 15 декабря в Курской области российские военные обезвредили четыре украинских дрона.