Силы ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над морем в Севастополе
Севастополь, 15 декабря, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над морем в Севастополе. Об этом вечером 15 декабря заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в тот же день ИА Регнум сообщало об уничтожении дронов ВСУ в Курской области. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, средства ПВО России сбили четыре украинских беспилотника. Перед этим в Минобороны заявили, что около 17:30 мск дежурные средства ПВО не дали киевскому режиму совершить очередной теракт с применением беспилотников самолётного типа, вовремя их уничтожив.