Севастополь, 15 декабря, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над морем в Севастополе. Об этом вечером 15 декабря заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

РИА Новости

«По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в тот же день ИА Регнум сообщало об уничтожении дронов ВСУ в Курской области. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, средства ПВО России сбили четыре украинских беспилотника. Перед этим в Минобороны заявили, что около 17:30 мск дежурные средства ПВО не дали киевскому режиму совершить очередной теракт с применением беспилотников самолётного типа, вовремя их уничтожив.