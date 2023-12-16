Москва, 16 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за сутки отразили попытку массированного удара украинских дронов по объектам на территории Крыма. Об этом 16 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все дроны уничтожили силы ПВО, и добавляется, что за сутки удалось сбить в общей сложности 49 украинских БПЛА, а также перехватить десять ракет РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, вечером 15 декабря Министерство обороны сообщило, что силы ПВО за два часа сбили в общей сложности 26 украинских дронов в небе над Крымом. В оборонном ведомстве отметили, что это произошло с 20:30 до 22:30 мск.

В Минобороны 16 декабря заявили, что в ночь на субботу российские военные сбили ещё шесть беспилотников ВСУ. Отмечалось, что все дроны сбили дежурные средства ПВО.

Позднее в этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что беспилотники украинской армии попытались осуществить атаки в Дмитриевском и Железногорском районах. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал.