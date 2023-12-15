Москва, 16 декабря, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили в небе над Крымом в ночь на 16 декабря ещё шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожены еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что атаку отразили в период с 23:00 до 23:50 по московскому времени.

Ранее ведомство проинформировало об уничтожении над полуостровом в общей сложности 26 дронов ВСУ. Они пытались атаковать объекты в регионе в течение двух часов вечером 15 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 декабря украинский беспилотник атаковал воинскую часть в Подольске Московской области, сбросив взрывное устройство. Он пробил крышу одного из технических зданий, в результате чего образовалось воронка и пострадала система вентиляции. Кроме того, в помещении выбило стёкла.

13 декабря дрон ВСУ совершил атаку в Белгородской области, где пострадали три человека. Один пострадавший получил травматическую ампутацию ног ниже колена, второй — ушибы с черепно-мозговой травмой.

Их госпитализировали. Ещё один человек поступил в больницу с ушибленной раной лба.