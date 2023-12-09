Брянск, 9 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. В отношении Дмитрия Афанаскина, отца 14-летней школьницы, открывшей 7 декабря стрельбу в брянской школе, возбудили второе уголовное дело — о доведении до самоубийства. Ранее ему также предъявили обвинение в небрежном хранении оружия.

СК РФ/РИА Новости

«По пункту «а» ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства) вину не признал, от дачи показаний отказался», — цитирует ТАСС слова судьи на заседании.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря 14-летняя ученица принесла в брянскую гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы.

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Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву. Всем раненым оказывали помощь специалисты федеральных клиник. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 9 декабря заявил, что семьи погибших и пострадавших получат помощь из бюджета региона, в частности, семье погибшей девочки будет передан 1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В МВД заявили, что ружьё школьница взяла у своего отца, оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях. Отца девочки задержали. Сообщалось, что следователи предъявят ему обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

Также были задержаны директор охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудница охраны школы, 9 декабря суд арестовал и того, и другую на два месяца.

В прокуратуре Брянской области в свою очередь ранее сообщили, что предметом проверки ведомства станет соблюдение норм безопасности в гимназии. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены 7 декабря они не были.