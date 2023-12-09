Брянск, 9 декабря, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Советский суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудницу частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющего гимназию №5, где 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу из помпового ружья.

Кадр из видео

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — огласила 9 декабря решение судья.

Ранее был арестован на два месяца и директора ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный. Кроме того, были задержаны отец девочки, устроившей стрельбу, и замдиректор гимназии, где она училась.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя девочка пришла с ружьём в гимназию в Брянске и открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. Одна из раненых скончалась на месте, ещё пятеро подростков были госпитализированы. Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву. Известно, что в момент трагедии в классе была и сестра-близнец открывшей огонь школьницы.

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил 9 декабря, что эвакуированные в Москву остаются в тяжёлом состоянии. Он рассказал, что обоих мальчиков прооперировали. Одного перевели из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. Второй подросток пока остаётся в медикаментозном сне.

Глава региона Александр Богомаз информировал, что семья девочки, погибшей при стрельбе, получит 1 млн рублей из областного бюджета, по 500 тыс. рублей — семьи тех, кто получил тяжёлые ранения, по 300 тыс. — ранения лёгкой степени.