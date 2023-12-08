Брянск, 8 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Рамки металлодетектора в гимназии №5 в Брянске, где 7 декабря произошла стрельба, в распоряжении школы есть, но установлены они не были, сообщил ИА Регнум информированный источник.

Андрей Мазунин/РИА Новости

«Рамки металлодетектора в школе были, но они не были установлены и подключены», — рассказал источник.

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Утром 7 декабря ученица 8-го класса принесла в гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

После проверки в МВД заявили, что ружьё брянская школьница взяла у своего отца. Оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях.

Правоохранительные органы задержали отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, директора охранного предприятия, в ведении которого была школа, а также сотрудницу охраны этого учебного заведения.

Вечером 7 декабря вертолёт Ми-8 прибыл в Брянск за двумя ранеными. В полёте до Москвы пострадавших сопровождала сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф.

После прилёта в столицу Минздрав сообщил, что пострадавшие и эвакуированные в Москву перенесли полёт нормально.