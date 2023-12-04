Вашингтон, 4 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. У США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если конгресс не одобрит новый пакет помощи, заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, слова которой 4 декабря приводит Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас закончились деньги — и почти нет времени», — сказал она, добавив, что «волшебного источника» финансирования, который мог бы удовлетворить потребности Киева, не существует.

По её словам, бездействие законодателей поставит Украину на колени на поле боя, что увеличит вероятность военных побед России. Янг при этом подчеркнула, что выделение денег Киеву принесёт пользу также и американской экономике. В частности, это должно укрепить оборонную промышленность США, поскольку старые системы вооружения отправят Украине и заменят новыми.

По информации Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.

Перед этим палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю. За документ проголосовали 336 конгрессменов, против — 95 законодателей.

Законопроект предусматривает рассчитанное до середины января финансирование части программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством. При этом не одна из частей предложенного законопроекта не предусматривает выделение помощи Украине или Израилю.

Запрос на помощь

Белый дом хочет, чтобы Конгресс США одобрил пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более $61 млрд помощи Украине. Однако палата представителей США в ноябре приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю. За документ проголосовали 336 конгрессменов, против — 95 законодателей.

Законопроект предусматривает рассчитанное до середины января финансирование части программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством. При этом не одна из частей предложенного законопроекта не предусматривает выделение помощи Украине или Израилю.

Президент США Джо Байден в октябре выступил с обращением к нации, в котором назвал разумной инвестицией военную помощь Украине и Израилю. На следующий день в Белом доме заявили, что американский лидер запросил у Конгресса выделения из бюджета порядка $100 млрд из которых на поддержку Киева планируется направить $61,3 млрд, а на помощь Тель-Авиву — $14,3 млрд.

Однако однозначной поддержки американский лидер не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Израиля, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.

Издание The Economist тес временем сообщило, что ряд членов Конгресса США опасается, что внесённый на рассмотрение законопроект о выделении пакета военной помощи Украине может быть отложен на период после президентских выборов в 2024 году. Один из собеседников издания выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на выборах поддержка Украины может прекратиться.

Усталость от конфликта

Затянувшаяся процедура вынесения на обсуждение и голосование по очередному пакету помощи Украине в Конгрессе США сильно беспокоит чиновников Белого дома. Окружение Байдена винит в этом спикера палаты представителей Майка Джонсона, который публично высказывался против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин также заявила, что Штатам необходимо перестать направлять деньги Украине и сконцентрироваться на внутренних делах.

По мнению бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, без поддержки США ВСУ уже ничего не могут, а Конгресс не собирается одобрять новый пакет помощи ВСУ.

Более того, в последнее время западные СМИ всё чаще пишут, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание, что Киев испытывает нехватку не только внимания медиа, но и боеприпасов.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев тем временем пошутил о якобы переживающих за Украину западных лидерах.

На коллаже, сгенерированном искусственным интеллектом (ИИ), изображены немецкий канцлер Олаф Шольц, сидящий за столом, заполненным разнообразными блюдами, президент США Джо Байден, радостно гуляющий по пляжу, а также лидер Франции Эммануэль Макрон, сидящий за столом с бокалом белого вина.

Картинка сопровождается словами «Все наши мысли с тобой, Украина».

Ранее Медведев отреагировал мемом на принятый США бюджет без помощи Украине.

Тогда политик опубликовал картинку-мем с изображением ухмыляющегося тролля и обиженного человека, просящего гроши.