Вашингтон, 20 октября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса бюджет на помощь Израилю и Украине. Как сообщили в Белом доме 20 октября, американский лидер посчитал необходимым потратить на поддержку Киева $61,3 млрд, ещё $14,3 млрд — на помощь Израилю.

Вместе с тем, американский лидер предложил согласовать $846 млн на ракеты «для реагирования на ситуацию вокруг Украины» и $4 млрд на закупки систем противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» для Израиля. По его мнению, также стоит выделить $9,15 млрд для гуманитарной помощи Украине, Израилю и Газе, и около $11,8 млрд, чтобы поддержать саму Украину и страны, на которые «повлияла» ситуация вокруг неё. Инициатива президента предполагает и другие пункты финансирования.

Байден также предложил согласовать более $50 млрд инвестиций в военно-промышленный комплекс США.

«Запрос инвестирует более $50 млрд в американскую оборонно-промышленную базу», — говорится в сообщении Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября Конгресс при голосовании не исключил помощь Киеву из бюджета Госдепа на 2024 финансовый год. После этого палата представителей исключила её из бюджета минобороны и вывела в отдельный законопроект. Парламентарии предложили вывести в него 300 млн долларов на военную помощь Киеву, включая 20 млн долларов на контроль за использованием военных расходов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 2 октября признала, что США не располагают средствами на оказание Украине долгосрочной помощи. Как она отметила, текущий бюджет рассчитан лишь на удовлетворение срочных потребностей Киева на поле боя. Позднее издание The Wall Street Journal сообщило, что в распоряжении минобороны США осталось 5,2 млрд долларов на военную помощь Украине, чего хватит примерно на полгода. Из одобренных ранее Конгрессом для пополнения военных запасов США 25,9 млрд долларов из-за помощи ВСУ остались лишь 1,6 млрд.