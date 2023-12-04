Москва, 4 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил о якобы переживающих за Украину западных лидерах. Соответствующую картинку Медведев разместил в Telegram-канале.

Duma.gov.ru

На коллаже, сгенерированном искусственным интеллектом (ИИ), изображены немецкий канцлер Олаф Шольц, сидящий за столом, заполненным разнообразными блюдами, президент США Джо Байден, радостно гуляющий по пляжу, а также лидер Франции Эммануэль Макрон, сидящий за столом с бокалом белого вина.

Картинка сопровождается словами «Все наши мысли с тобой, Украина».

Ранее Медведев отреагировал мемом на принятый США бюджет без помощи Украине.

Тогда политик опубликовал картинку-мем с изображением ухмыляющегося тролля и обиженного человека, просящего гроши.

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», ― написал Медведев под изображением.

Перед этим палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю. За документ проголосовали 336 конгрессменов, против — 95 законодателей.