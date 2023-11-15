Вашингтон, 15 ноября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Палата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила внесённый законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Согласно результатам голосования, за принятие законопроекта, представленного спикером палаты представителей Майком Джонсоном, высказались 336 членов палаты, против — 95.

Законопроект предусматривает рассчитанное до середины января финансирование части программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством. При этом не одна из частей предложенного законопроекта не предусматривает выделение помощи Украине или Израилю.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что позиция Конгресса США не выделять дополнительные средства на оказание помощи Украине существенно сократила возможности Вашингтона по поддержке Киева. Он добавил, что «окно возможностей» для Белого дома в этом вопросе «закрывается», и этот эффект будет только усиливаться со временем.

В начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у правительства США закончились все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Украине.