Вашингтон, 20 октября, 2023, 04:11 — ИА Регнум. По мнению президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, помощь, которую Вашингтон оказывает Украине и Израилю, является «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Об этом американский лидер заявил в ходе телеобращения к нации 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Поддержка наших критических партнёров, включая Украину и Израиль, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — сказал Байден.

Байден, не называя конкретных цифр, отметил, что в пятницу отправит в конгресс на рассмотрение экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил, что Джо Байден рассчитает запросить у американского конгресса около 100 миллиардов долларов, из которых порядка 60 миллиардов долларов пойдут на помощь Украине. Другие средства будут направлены на оказание помощи Израилю и охрану американских границ.

19 октября в пресс-службе Белого дома заявили, что американский лидер в ходе разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заверил его в твёрдой двухпартийной поддержке в вопросе продолжения оказания помощи Украине.