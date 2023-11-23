Вашингтон, 23 ноября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Затянувшаяся процедура вынесения на обсуждение и голосование по очередному пакету помощи Украине в Конгрессе США сильно беспокоит чиновников Белого дома. Окружение президента Джо Байдена винит в этом спикера палаты представителей Майка Джонсона. Об этом написало Politico в аналитической статье со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Разногласия между демократами и республиканцами не утихают, а вопрос финансирования киевской армии уже практически достиг «кризисной точки».

«Динамика республиканцев в палате представителей беспокоит западное крыло администрации президента. Джонсон заявил, что в определенный момент вынесет Украину на голосование, но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам», — отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон будет продолжать оказывать помощь Киеву в том случае, если Конгресс США одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели. Об этом 21 ноября сказала журналистам представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Снять истерическое напряжение в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского прибыл министр обороны США Ллойд Остин, при этом реальной помощи Киеву не обещано, отметил на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, без поддержки США ВСУ уже ничего не могут, а Конгресс не собирается одобрять новый пакет помощи ВСУ.

Впервые участвуя в заседании контактной группы по военному содействию Киеву, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для украинской армии ситуация на линии боевого соприкосновения затруднительная, но контролируемая.