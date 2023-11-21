Вашингтон, 22 ноября, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Вашингтон будет продолжать оказывать помощь Киеву в том случае, если Конгресс США одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели. Об этом 21 ноября сказала журналистам представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если Конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину», — заявила Сингх, добавив, что США, несмотря на палестино-израильский конфликт, продолжит поставлять Киеву то, что необходимо.

Как сообщало ИА Регнум, снять истерическое напряжение в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского прибыл министр обороны США Ллойд Остин, при этом реальной помощи Киеву не обещано, отметил на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, без поддержки США ВСУ уже ничего не может, а Конгресс не собирается одобрять новый пакет помощи ВСУ.

В Киеве обратились к западным странам, сетуя на нехватку оружия для противостояния России. Украинские власти призвали союзников любыми способами нарастить поставки вооружения. Россия продолжит наступать, пока США и КНР её не остановят, заявил Зеленский.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 3 ноября объявила, что американское правительство потратило все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Украине, из-за чего приходится сокращать военные поставки. ВСУ будут передавать меньшие пакеты военной поддержки, с учётом наличия средств у Пентагона, чтобы растянуть возможности США на максимально длительный срок, добавила она.