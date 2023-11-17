Москва, 17 ноября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на решение США принять бюджет страны без помощи Украине. В Telegram-канале он разместил карикатуру.

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», ― написал политик под картинкой-мемом.

На ней изображены ухмыляющийся тролль и обиженный человек, просящий гроши.

«Как же так? Где деньги?» ― спрашивает украинский персонаж.

Второй ему отвечает: «Ну, в следующем году, братан».

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю. За документ проголосовали 336 конгрессменов, против — 95 законодателей.

В тот же день Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании работы федерального правительства страны без дополнительной помощи для Израиля и Украины. За поддержку инициативы свои голоса отдали 87 сенаторов, и ещё 11 проголосовали против её принятия.

После этого документ направят на подпись президенту США Джо Байдену. Как заявили в Белом доме, американский лидер готов подписать этот законопроект в случае одобрения его Сенатом. Отмечалось, что в документе будет сохранён нынешний уровень финансирования и не будет содержаться «вредных политических факторов».