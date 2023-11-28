Вашингтон, 28 ноября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Соединённым Штатам необходимо перестать направлять деньги Украине и сконцентрировать на внутренних делах. Об этом 28 ноября написала член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Больше никаких денег Украине!» — подчеркнула она.

Конгрессвумен, говоря о возможности наступления в США нового шатдауна, указала на необходимость остановить «воинствующее» правительство и предложила устроить импичмент президенту Джо Байдену.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября журнал Economist написал, что ряд американских конгрессменов опасается возможности того, что рассмотрение закона о направлении помощи Киеву могут отложить на период после выборов президента США в ноябре 2024 года, если документ не удастся согласовать до предстоящего католического Рождества.

Издание отметило, что ряд членов Конгресса опасается, что при выборе на этот пост экс-главы Белого дома Дональда Трампа поддержка Украины со стороны США может прекратиться совсем.

Газета The Wall Street Journal 17 ноября написала, что возможности минобороны США по оказанию военной помощи Киеву сокращаются из-за нехватки денег. По утверждению издания, у Вашингтона имеется на эти цели только 5 млрд долларов, в то время как восполнения собственных запасов американская армия имеет только 1,1 млрд долларов.