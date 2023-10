Москва, 27 октября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Одна из причин успеха российских ЗРК в ходе СВО — это их взаимодействие с самолётом А-50У — авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 октября рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Mil.ru Cамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные с начала октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ. До этого, 25 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что ВС РФ получили зенитно-ракетные комплексы, которые на тот момент позволили им всего за пять дней уничтожить 24 самолета ВСУ.

Как объяснил Литовкин, российские войска могут ликвидировать воздушные цели противника самыми разными средствами. Это переносные ЗРК, «Стрела-10», «Тунгуска» «Панцирь», «Тор-М2», «Бук-М3», а также комплексы С-300, С-35 и С-400.

Однако особую роль в успехе зенитчиков сыграло их взаимодействие с авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки — самолётом А-50У. Как объяснил Литовкин, любой радиолокационный комплекс, расположенный на земле, имеет ограничения по дальности, объясняющиеся, в частности, кривизной поверхности вследствие шарообразности планеты. Поэтому чем выше будет располагаться РЛС, тем больший у неё будет обзор. Эту функцию и выполняет самолет А-50У.

Когда этот самолёт связан с наземными ЗРК, он, как рассказал Литовкин, сообщает им, что в таком-то районе находится вражеский самолёт, куда комплекс ПВО сразу отправляет ракету.

«Она, подлетая в тот район, захватывает самолёт своей головкой самонаведения и поражает воздушную цель на предельной дальности. Если бы не было этого самолёта, то она не смогла бы этого сделать», — констатировал Литовкин.

По его мнению, при таком положении надежды ВСУ на то, что они получат F-16, которые переломят ситуацию, напрасны.

«Во-первых, надо понимать, что F-16 на Украине появятся нескоро. По объективным причинам, — рассказал Литовкин. — Самолёт надо освоить. А там вся аппаратура на английском языке. Поэтому лётчик, пилотирующий это судно, должен знать английский, причём не на уровне «London is the capital of Great Britain», а владеть инженерным английским, уметь переводить дюймы и футы в метрическую систему и так далее. Во-вторых, он должен уметь воевать в воздухе один на один с противником, в паре, в звене, в группе. Для того, чтобы это освоить, надо учиться год-полтора-два».

И этим сложности не ограничиваются. На земле должен быть очень хорошо оборудованный аэродром, на котором должна быть не только взлётно-посадочная полоса длиной как минимум 3 км, но ещё и командирская вышка, радиолокационный комплекс. Плюс нужен мини-завод, который называется технико-эксплуатационная часть, где самолёт готовят к вылетам и обслуживают после возвращения. И на этом мини-заводе должны работать люди, которые умеют читать инструкции и чертежи, написанные на инженерном английском, знают номенклатуру запасных частей.

«Кроме того, там должен быть завод по производству воздуха высокого давления, заводик по очистке авиационного керосина, ангары для ракет воздух-воздух, воздух-поверхность. На Украине всего этого нет. Для того чтобы их построить, нужно время. А если они будут строить такие аэродромы, то мы не станем смотреть на это сквозь пальцы, а будем уничтожать», — сказал Литовкин.

Да и сам F-16, как пояснил эксперт, при всех его достоинствах старый самолёт. И даже если он прошёл несколько стадий модернизации, его радиолокационные комплексы видят цели на меньшем расстоянии, чем российские Су-30 и Су-35.

«Так что никаких шансов у F-16 на Украине нет», — подытожил Литовкин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Конашенкова, с начала октября российские военные сбили 20 истребителей МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолёта Ми-8.

Кроме того, за неделю уничтожены 208 украинских беспилотников, перехвачены 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре — «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, украинская авиациянесёт большие потери, и возможностей у ВСУ становится всё меньше благодаря боевой работе российских военных.

Кроме того, есть информация, что ВС РФ применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Удары ЗРС С-400 велись на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тыс. метров.

Военные эксперты спрогнозировали, что после того как российские ПВО сбили такое количество самолетов ВСУ украинские военные 10 раз подумают, перед тем как садиться за штурвалы F-16, которые им передаст блок НАТО.

По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, украинская военная авиация полностью уничтожена сверхтехнологичными средствами ПВО России, что даёт ВС России большое преимущество.