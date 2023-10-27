Вашингтон, 27 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Украинская военная авиация полностью уничтожена сверхтехнологичными средствами ПВО России. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил 26 октября в ходе интервью журналисту Гарланду Никсону в YouTube.

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По словам экс-разведчика, российские военные «разнесли в пух и прах ключевую технику» украинской армии, авиации у неё больше нет.

«[Украинский] самолёт Миг-29 только поднимается в воздух <…>, его сбивают. На следующий день они взлетают на двух самолетах, их сбивают», — рассказал Риттер.

Он подчеркнул, что разгром авиации противника даёт ВС России большое преимущество. С этим связано и начало наступления российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября во время встречи с российскими военнослужащими заявил, что за пять дней были сбиты 24 украинских самолёта. Это произошло благодаря прибытию в зону СВО зенитных ракетных комплексов.

Шойгу также подчеркнул, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей, и в этом заслуга российских бойцов, результат их боевой работы. Военнослужащие доложили министру, что знают все «подступы, ходы и выходы» врага и бьют его без пощады, поэтому украинские бойцы пребывают «в панике».