Донецк, 25 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России получили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые сбили 24 украинских самолёта за пять дней, заявил 25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток».

РИА Новости

Также министр обороны указал на то, что возможности ВСУ снижаются и отмечаются большие потери украинской авиации. Шойгу подчеркнул, что возможностей у ВСУ становится всё меньше благодаря боевой работе российских военных.

В ходе беседы военнослужащие рассказали об успешном поражении артиллерийских систем М777 ВСУ. Они добавили, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры принимаются. Военнослужащие доложили министру, что знают все «подступы, ходы и выходы» врага и бьют его без пощады. Украинские бойцы пребывают «в панике», рассказали они.

За минувшие три-четыре недели, добавил Шойгу, много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен.

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Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны России 25 октября побывал на передовом пункте управления группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении и проверил её готовность к зиме. Он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими бойцами боевых задач.

По поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России командиру отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову.