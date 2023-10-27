Москва, 27 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские военные с начала октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 октября на брифинге.

Минобороны России

Он уточнил, что уничтожены 20 истребителей МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолёта Ми-8. Украинские самолёты и вертолёты были сбиты российскими истребителями и средствами ПВО.

Кроме того, за неделю уничтожены 208 украинских беспилотников, их сбили средства ПВО. Перехвачены 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре — «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей.

Количество самолётов, вертолётов и беспилотников противника, уничтоженных за период проведения специальной военной операции, увеличилось до 515, 253 и 8312 единиц соответственно, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября заявил, что за пять дней были сбиты 24 украинских самолёта. Это произошло благодаря прибытию в зону СВО зенитных ракетных комплексов.

По словам бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, российские военные «разнесли в пух и прах ключевую технику» украинской армии. Авиация ВСУ полностью уничтожена сверхтехнологичными средствами ПВО России.

Военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что после потери 24 самолётов за несколько дней украинские военные много раз подумают, прежде чем сесть за штурвалы F-16, которые им передаст блок НАТО. Он пояснил, что авиацию противника зенитно-ракетной система С-400 «Триумф» уничтожает в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, который выявляет воздушные цели на максимальной дальности. Самолёты F-16 ждёт точно такой же приём.

Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов добавил, что Киев, вероятно, перебросил свою авиацию ближе к линии фронта, чтобы нарастить количество вылетов. Это способствовало успеху российских зенитчиков. Эффективность уничтожения F-16 будет такая же высокая, как и для самолётов МиГ-29 и Су-27, уверен он.