Москва, 25 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны России.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По его данным, Россия в ходе спецоперации использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, это обеспечило успех применения системы по авиации ВСУ.

По словам источника, удары ЗРС С-400 велись на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тыс. метров, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

Как передавало ИА Регнум, во время встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 украинских самолёта за пять дней.

Также министр обороны указал на то, что возможности ВСУ снижаются и отмечаются большие потери украинской авиации. Шойгу подчеркнул, что возможностей у ВСУ становится всё меньше благодаря боевой работе российских военных.