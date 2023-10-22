Москва, 22 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщил 22 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал представитель Минобороны.

Как уточнил Конашенков, украинские самолёты ликвидировали в районах населённых пунктов Благодатное, Лозовое в Днепропетровской области, а также Чугуев в Харьковской области. Кроме того, украинский штурмовик сбили северо-западнее Донецка.

За минувшие сутки силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган». Кроме того, российские военные уничтожили 30 украинских беспилотников.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки российские военные уничтожили склады боеприпасов танковой бригады украинской армии у Кривого Рога в Днепропетровской области.

Конашенков также заявил, что потери украинской армии на донецком направлении составили более 550 военнослужащих. Кроме того, на краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ у села Червоная Диброва. Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 30 военных.

В Минобороны 21 октября сообщили, что российские военные сбили украинские истребители МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также бомбардировщик Су-24 в районе Одессы. Помимо этого, в ведомстве заявили о перехвате российскими войсками двух противокорабельных крылатых ракет «Нептун». Также российские военные перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Также 20 октября Конашенков сообщил, что силы ПВО за сутки сбили семь истребителей МиГ-29 украинской армии.