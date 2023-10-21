Москва, 21 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун», сообщил 21 октября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

President.gov.ua ПКР «Нептун»

«Перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун», — заявил он.

Помимо этого, в Минобороны заявили, что российские силы перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

За минувшие сутки российские военные также уничтожили 23 украинских дрона в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное (ДНР), Верхнекаменка, Золотаревка (ЛНР), а также Ульяновка в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». В Минобороны тогда заявили, что украинскую ракету обнаружили и уничтожили над северо-западной частью акватории Чёрного моря. До этого, в августе, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

По информации издания The National Interest, ракета «Нептун» представляет собой легкую модернизацию российского противокорабельного комплекса Х-35. Разница только в дальности полета, при этом конструктивно оба ракетных комплекса идентичны друг другу.