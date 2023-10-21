Москва, 21 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские военные сбили за сутки украинские истребители МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также бомбардировщик Су-24 в районе Одессы. Об этом сообщил на брифинге 21 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24», — заявил военный.

Остальную украинскую авиацию в течение суток ликвидировали российские средства противовоздушной обороны. Они же уничтожили ещё 23 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Помимо этого в Минобороны сообщили о перехвате российскими войсками двух противокорабельных крылатых ракет «Нептун». Также российские военные перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 500 самолётов ВСУ. Как заявил Конашенков днём ранее, в общей сложности помимо них ликвидировали ещё 252 вертолёта, 8104 беспилотников и 441 зенитный ракетный комплекс. Непосредственно за последнюю неделю ВС России уничтожили 314 дронов, перехватили 35 ракет РСЗО HIMARS и две переделанные в ударный вариант ракеты ЗРК С-200, а также шесть управляемых авиационных бомб JDAM. За сутки, по словам официального представителя Минобороны, российские силы противовоздушной обороны сбили семь истребителей МиГ-29 ВСУ.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил активизацию украинской авиации попытками добиться хоть каких-то успехов в условиях полностью провалившегося контрнаступления. По его словам, ещё до его начала была понятна его бесперспективность, но у ВСУ ещё было время. Но впоследствии всем стала очевидна провальность наступления и невозможность достичь заявленных целей. Но киевский режим не может этого признать, добавил эксперт.