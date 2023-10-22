Москва, 22 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, находящиеся на донецком направлении, за сутки отразили две атаки ВСУ, потери украинской армии составили более 550 военнослужащих, сообщил 22 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — рассказал он.

Представитель Минобороны отметил, что российские артиллерия и авиация нанесли удары по позициям ВСУ возле населённых пунктов Весёлое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка в ДНР.

На южнодонецком направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 105 украинских военных, а также две бронемашины, РСЗО «Град», склады боеприпасов и горючего. Авиация и артиллерия нанесли удары по 9-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригадам ВСУ, расположившихся возле населённых пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое в ДНР и Малиновка в Запорожской области.

Конашенков 20 октября сообщил, что за неделю на донецком направлении потери украинской стороны превысили 2 тыс. военных. Кроме того, российские авиация и артиллерия уничтожили четыре танка ВСУ, 14 бронемашин и пять складов с боеприпасами.

Советник главы ДНР Ян Гагин 21 октября рассказал, что российская армия продолжает развивать наступление на всех участках фронта. Он сообщил об успехах на донецком направлении, а также под Купянском и Артёмовском. Гагин отметил, что наступление продвигается медленно, так как российское командование бережёт личный состав и технику.