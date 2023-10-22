Северодонецк, ЛНР, 22 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ у села Червоная Диброва в ЛНР, сообщил 22 октября на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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«На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он также сообщил об ударах российской армии по подразделениям ВСУ, включая 15-й полк украинской нацгвардии, в районах сёл Ямполовка, Торское и Григоровка в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли за сутки на этом участке фронта более 30 военных, три боевые бронемашины и два автомобиля.

Минобороны 22 октября сообщило об уничтожении трёх украинских истребителей МиГ-29 и штурмовика Су-25 российским силами ПВО в районах сёл Благодатное и Лозовое в Днепропетровской области и в районе города Чугуева в Харьковской области. Су-25 сбили возле Донецка.

Конашенков также сообщил 22 октября об уничтожении украинского склада с боеприпасами возле села Огурцово в Харьковской области и станции радиоэлектронной борьбы в районе посёлка Боровой Харьковской области.