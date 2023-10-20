Москва, 20 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. За последние сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь истребителей МиГ-29 украинской армии. Об этом 20 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Военный рассказал, что российские истребители и силы ПВО за неделю уничтожили в общей сложности 12 боевых самолётов противника (десять истребителей Миг-29 и два штурмовика Су-25) и два вертолёта Ми-8

«Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов Миг-29», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября Конашенков рассказал, что ВС России за неделю уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и мастерскую сборки ракет украинской армии. Он добавил, что также были уничтожены цеха по изготовлению взрывчатых веществ, подразделения националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранных инструкторов и наёмников.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что за неделю украинская армия потеряла на краснолиманском направлении более 940 военных. Также ВС России отразили 18 атак противника.