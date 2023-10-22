Москва, 22 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склады боеприпасов танковой бригады украинской армии у Кривого Рога в Днепропетровской области. Об этом 22 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам военного, российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 147 районах.

«Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 октября Конашенков заявил, что ВС России уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов украинской армии. Он уточнил, что уничтоженный объект находился около села Огурцово в Харьковской области.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны рассказал, что российские военные пресекли попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении. Конашенков добавил, что у Станислава ВС России ударили по 123-й бригаде украинской теробороны, в результате чего она потеряла до 60 военнослужащих, автомобили, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.