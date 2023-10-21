Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Более 500 ракет, запущенных из сектора Газа по Израилю, упали на территории палестинского анклава, сообщили 21 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Пятая часть ракет, запускаемых по Израилю, или не менее 550 ракет, упала в секторе Газа», — сказал Хагари на брифинге.

Он уточнил, что попытки ракетной атаки Израиля предпринимало палестинское движение ХАМАС и «Исламский джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Палестинское движение ХАМАС 7 октября осуществило масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. После этого Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по сектору Газа. По последним данным, количество пострадавших в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке превысило пять тысяч израильтян. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число россиян, погибших в Израиле после обострения конфликта, увеличилось до 20 человек.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 21 октября, что США и Израиль начали обсуждать возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и участии арабских государств.

Позднее член Совета национальной безопасности Израиля Нир Баркат заявил, что армия Израиля получила одобрение на проведение наземной операции в секторе Газа.

В беседе с ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис заявил, что Израилю, скорее всего, не удастся полностью уничтожить движение ХАМАС. Он допустил, что Израиль может отменить наземную операцию в Газе и ограничиться авианалётами.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что наземная операция в Газе с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями.

Палестинцы в городе Хевроне вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с портретами российского президента Владимира Путина и флагами России. При этом вместе с большим изображением российского лидера митингующие несли портрет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.