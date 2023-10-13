Бишкек, 13 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Наземная операция с использованием тяжёлой техники в секторе Газа, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

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Он отметил, что применение тяжёлой техники в жилых районах — дело сложное, оно чревато серьёзными последствиями для всех сторон. Без тяжёлой техники проводить такую операцию ещё сложнее.

«Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти два миллиона человек живёт», — сказал Путин.

Главное сейчас, остановить кровопролитие, подчеркнул российский лидер. Обострение в Израиле он назвал масштабной трагедией для палестинцев и израильтян.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что палестино-израильский конфликт перешёл в беспрецедентно острую стадию, и подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать его расширения. Он также указал на очевидный провал политики США по ближневосточному урегулированию.