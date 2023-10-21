Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Общее количество пострадавших в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке жителей Израиля превысило пять тысяч человек. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба минздрава Израиля.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«К настоящему моменту 5007 пострадавших доставлены в больницы», — указывается в сводке ведомства по состоянию на 10:00 (совпадает с мск) 21 октября.

До этого издание Times of Israel сообщало о 4,9 тысячи пострадавших при обострении палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Палестины в секторе Газа сообщил, что число погибших в анклаве с момента обострения конфликта превысило 4 тысячи человек. Кроме того, 13 260 человек были ранены и ещё свыше четырёх тысяч палестинцев числятся пропавшими без вести.

Позднее в этот же день посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число россиян, погибших в Израиле после обострения конфликта, увеличилось. По его словам, оно достигло 20 человек, в это число входят гражданские лица, а также военные и правоохранители.

Палестинское движение ХАМАС утром 7 октября осуществило масштабную ракетную атаку на территорию Израиля и захватило несколько населённых пунктов. После этого Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по сектору Газа, а 8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны.