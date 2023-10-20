Москва, 20 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Вооружённым силам Израиля, скорее всего, не удастся полностью уничтожить движение ХАМАС, считает сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. Об этом он заявил 20 октября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее посол Израиля в России Бен Цви заявил, что, по его мнению, решение о проведении наземной операции в секторе Газа принято, однако умолчал о сроках её начала.

По словам Циписа, есть два элемента, которые напрямую влияют на решение израильского генштаба, когда и в каком масштабе начать действовать. Во-первых, такая сложнейшая операция требует тщательного планирования. Действия будут разворачиваться в густонаселённом пункте, а террористы используют мирных жителей в качестве живого щита. Также у них есть подземные тоннели, бункеры и подвалы.

Второе — это попытки давления на Израиль извне.

«Нашу страну за последние трое суток посетили канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, президент США и ещё должен прилететь президент Франции. Всем этим странам небезразлично, что происходит в регионе. Тем более что США — прямой союзник Израиля на Ближнем Востоке. Поэтому давление ощущается со всех сторон. Я не могу сказать, отговаривают наше правительство или подбадривают, но эти два фактора (планирование и давление извне) играют ключевую роль», — сказал Ципис.

По его мнению, есть риск, что операция будет отменена, причём вероятность этого растёт. Не исключено, что Израиль ограничится авианалётами. Но это, как полагает Ципис, может произойти по двум причинам. Первая — если ХАМАС отдадут всех заложников, военнопленных и тела всех погибших израильтян. Вероятность такого поворота крайне невелика. Вторая — если на правительство Израиля окажут настолько сильное давление, что оно откажется. Впрочем, есть ещё и третья возможная причина — полный раскол коалиции и фактически распад правительства национального единства, созданного две недели назад.

Политолог констатировал, что там в настоящее время наблюдается конфликт — есть радикальные сторонники наземной операции, а есть противники. И если коалиция развалится, то принимать решения фактически будет некому.

«Обратите внимание, что посол ведёт себя, как и положено дипломату. Он не назвал никаких сроков. И если операция не начнётся, то он просто скажет, что я, мол, ошибся», — подчеркнул Ципис.

Кроме того, он уверен, что полностью ликвидировать ХАМАС невозможно. Эта группировка располагает собственной администрацией. Фактически это правительство в секторе Газа. Все чиновники, все министерские посты заняты членами ХАМАС.

«Свержение режима ХАМАС возможно, а ликвидация всех его боевиков — нет. Боевики будут прикрываться беженцами, а спецслужбам Израиля неизвестны все личности, которые состояли в ХАМАС. Многие боевики уйдут и, притворившись беженцами, избегут возмездия», — сказал Ципис.

Поэтому, как предположил собеседник ИА Регнум, и задачи подчистую искоренить ХАМАС не ставится. Цель — свергнуть этот режим в секторе Газа и, по одному из вариантов, передать контроль над этой местностью Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан. Если эта попытка не увенчается успехом, тогда Израилю придётся взять под контроль сектор Газа, установить там военную администрацию до принятия других решений.

Как сообщало ранее ИА Регнум, Бен Цви заявил, что наземная операция необходима для выполнения тех задач, которые поставил перед собой Тель-Авив. А именно разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. По его словам, если эту операцию не провести, то поставленные цели выполнить не удастся.

По мнению президент России Владимира Путина наземная операция в секторе Газа с использованием тяжёлой техники, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями. Глава государства полагает, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые, так как там живут почти два миллиона человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что наземная операция Израиля в Газе чревата чудовищными последствиями и еще большей гуманитарной катастрофой.

При этом, по словам члена Совета национальной безопасности Израиля Нира Барката, армия Израиля получила одобрение на проведение наземной операции в секторе Газа.

Израильские военные между тем уже задержали на Западном берегу реки Иордан одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа.