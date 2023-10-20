Хеврон, Палестина, 21 октября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. С портретами российского президента Владимира Путина и флагами России вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа палестинцы в городе Хевроне. Об этом 20 октября сообщает RT.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

В городе Хевроне, расположенном в южной части Западного берега реки Иордан, состоялся митинг протеста против израильской агрессии в Газе. Митингующие несли в руках российские флаги, а возглавляли шествие люди с большими портретами президента России Путина.

Рядом с большим изображением Путина митингующие несли портрет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 октября в ряде городов Европы прошли акции в поддержку Палестины. Люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин. А в Вашингтоне протестующие против боевых действий в секторе Газе ворвались в здание Конгресса США, протестную акцию инициировала еврейская организация Jewish Voice for Peace.

Днём ранее, 18 октября, полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест, прошедший в Хайфе, третьем по величине городе страны после Иерусалима и Тель-Авива.