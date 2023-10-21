Вашингтон, 21 октября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и участии арабских государств начали обсуждать Соединенные Штаты и Израиль. Об этом 21 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Война. Израиль. Сектор Газа

Уточняется, что речь идёт о перспективе развития ситуации после вытеснения из анклава палестинского движения ХАМАС. По данным источников, дискуссия находится на ранней стадии и будет зависеть от дальнейшего развития событий, ключевую роль в которых будет играть результат наземной операции Израиля в Газе.

Отмечается, что судьба сектора Газа после потенциальной наземной операции Израиля стала одной из важнейших проблем для американской администрации. США обеспокоены тем, что операция в Газе, не имеющая чёткой цели, кроме изгнания ХАМАС, может превратить палестинско-израильский конфликт в масштабную региональную войну.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки и страны Евросоюза пытаются уговорить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы успеть завершить переговоры по освобождению заложников, происходящие при содействии Катара. Отмечается, что переговоры с палестинским движением ХАМАС проходят нестабильно и есть опасность их провала.