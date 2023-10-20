Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В Израиле возросло число россиян, погибших после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 20 октября сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Дипломат в беседе с «Известиями» уточнил, что в результате атак со стороны сектора Газа погибли 20 человек, в том числе гражданские лица и сотрудники военных и правоохранительных органов.

«На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля», ― сказал он.

Кроме того, судьба ещё семи россиян остаётся неизвестной.

«В заложниках также находятся как минимум два гражданина РФ, имеющие также гражданство Израиля», ― добавил посол.

Викторов также сообщил, что с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в посольстве РФ в Тель-Авиве россияне оставили более 6 тыс. обращений. Около 300 человек обратились с просьбой включить их в списки в случае эвакуации из страны.

Ранее сообщалось о 19 погибших и семи пропавших без вести.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по сектору Газа. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

Вечером 17 октября в сектора Газа обстреляли больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани». Движение ХАМАС заявило, что за атакой стоит Израиль, а за его действия ответственны США. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в ударе боевиков «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября выразил мнение о непричастности к произошедшему Израиля. Как он заявил, удар по больнице нанесла «другая команда».

В представительстве России в Рамалле 19 октября заявили, что информации о погибших и раненных в результате удара по больнице в секторе Газа российских граждан не поступало.

По данным минздрава Израиля на 19 октября, в результате атак со стороны палестинского движения ХАМАС количество пострадавших в Израиле увеличилось до 4629 человек. По информации палестинской стороны, число погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек.