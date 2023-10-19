Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила одобрение на проведение наземной операции в секторе Газа, сообщил 19 октября телеканалу ABC министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат, входящий в Совет национальной безопасности.

«Израильское правительство приняло решение и дало армии зелёный свет», — сказал он.

Баркат сообщил, что армия сможет действовать, когда будет к этому готова. Он отказался раскрыть детали.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Израиля Йоав Галлант 19 октября заявил военнослужащим, находящимся у границы сектора Газа, что они скоро получат приказ войти в палестинский анклав.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда движение ХАМАС обстреляло Израиль и захватило ряд населённых пунктов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна переходит в состояние войны, после освобождения израильской территории по сектору Газа продолжают наносить удары. В Тель-Авиве заявили о планах начать наземную операцию.

Президент России Владимир Путин 13 октября, заявил, что операция в палестинском анклаве может обернуться серьёзными последствиями. Он напомнил о сложностях при применении тяжёлой техники в жилых районах, отметив, что без неё будет ещё сложнее. Президент также призвал избегать гибели мирных жителей и остановить кровопролитие.

Первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи 16 октября назвал красной линией вторжение Израиля в сектор Газа. Он предупредил, что, если это произойдёт, то возникнут новые антиизраильские фронты.