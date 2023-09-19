Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не видит возможности достигнуть договоренностей с Россией по зерновой сделке. Об этом глава европейской дипломатии заявил 19 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций», ― пояснил Боррель.

По его словам, западные санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений.

Боррель добавил, что искренне убеждён в том, что возможности достижения договоренности с Россией нет, так как, по его словам, Москва не желает продолжать сделку. Он также призвал не искать в этом вопросе оправданий и «ложных аргументов».

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.

В конце августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки. В МИД России, в свою очередь, заявили, что последние четыре предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 сентября заявил, что Россию нельзя исключать из зерновых договорённостей из-за риска роста напряжённости. Он также призвал лидеров G20 выполнить требования России для возобновления зерновой сделки. Эрдоган предложил облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить Россию к системе SWIFT для проведения международных платежей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 сентября заявил, что зерновая сделка на сегодняшний день «на стопе».

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пора перестать тиражировать пустые инсинуации и перейти к реальному снятию барьеров для возобновления зерновой сделки.