Нью-Йорк, США, 31 августа, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки, об этом Гутерриш заявил журналистам 31 августа.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил российскому министру иностранных дел. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы», — сказал генсек ООН.

Гутерриш также отметил, что, по оценке ООН, зерновая сделка внесла важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире и снижение цен, и потому «крайне важно» её восстановить, обеспечив работу сделки «на благо» всех стран-участниц.

Лавров ранее 31 августа заявил, что Россия ценит усилия генсека ООН, но в тех предложениях по зерновой сделке, которые были переданы Москве на полях саммита БРИКС, никаких гарантий для Москвы не содержалось и были только новые обещания.

30 августа в МИД РФ отметили, что инициатива президента Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для дальнейшей переработки и поставки в нуждающиеся страны рассматривается как альтернатива зерновой сделке.

В ходе переговоров Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пройдут в ближайшее время в Сочи, зерновая сделка между может обсуждаться в двух вариантах, причём один из них вообще не предполагает использования украинского продовольствия, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Ни одно из обещаний, данных России при заключении договорённости, так и не было выполнено, отметили в МИД РФ, Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России. Россия готова вернуться к сделке после того, как обещания будут выполнены, отмечал Владимир Путин.