Вашингтон, 16 сентября, 2023, 04:43 — ИА Регнум. США пора перестать тиражировать пустые инсинуации и перейти к реальному снятию барьеров для возобновления зерновой сделки. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат назвал мифотворчеством распространяемые Белым домом заявления о том, что Россия меняет условия возобновления черноморской инициативы.

В распространенном комментарии Антонов подчеркнул, что представители РФ, в том числе на высшем уровне, обозначали, что «дверь для восстановления зерновой сделки отстаётся открытой».

Посол отметил, что для этого необходимо выполнить законные требования России.

Как сообщало ИА Регнум, США не видят возможности оперативного восстановления зерновой сделки, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года, несколько раз продлевалась. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит странам за отказ от украинского зерна.